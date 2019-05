Guderup rummer mange trafik-udfordringer

Trafikdebat om sikring af bløde trafikanter og vejføring omkring Guderup og Egen er en svær kabale at få til at gå op, selv om 150 personer mødte op til borgermøde med forslag til, hvad der bør gøres.

- Jeg tror, kirkemyndighederne har mere at skulle have sagt, end I har, sagde en tilhører.

Planen er at lukke udkørsler fra Egen og lave en tunnel til fodgængere og cyklister mellem Guderup og Egen. Flere tvivler på, de kirkelige myndigheder vil acceptere vejlukning ud for den fredede Egen Kirke.

Forvaltning og politikere lagde på borgermødet i Guderup op til, de nu går hjem og tygger på mulighederne for trafiksikring omkring Guderup. Der bliver udarbejdet et projekt, som forelægges teknik- og miljøudvalget i august/september. På det tidspunkt kommer der endnu et borgermøde. Myndighedsbehandlingen finder sted til efteråret, og til november satser forvaltningen på at kunne gennemføre den arealerhvervelse i form af ekspropriationer, der skal til for at føre veje og cykelstier igennem. Projektet sendes i udbud i februar 2020, hvorefter første etape af trafikforbedringerne med lidt god vilje kan være færdig med udgangen af 2020. Der er afsat ni millioner kroner til trafikforbedringer og trafiksikkerhed i Guderup. En af de store hurdler er Fynshavvejs udmunding i Nordborgvej, hvor det også er svært at komme ud på hovedfærdselsåren. Der kommer en cykelsti mellem Fynshav og Guderup. Den forventes at blive færdig i indeværende år.

Dette skilt på Nordborgvej syd for Guderup lovede igennem langt tid trafikanterne en rundkørsel i løbet af 2019 - men det forblev et af de uindfriede løfter. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Kø i lange baner

I myldretiden er der lang kø på Nordborgvej, når et utal af biler skal til og fra Danfoss og Linak. Det føler borgerne i Guderup sig stærkt belastet af. Den eneste måde, de kan komme ud og ind ad byen, er ved at køre ind ad Vestergade, hvor et lyskryds hjælper dem på vej. Ved Søndergade og Vesterled ved Linak er det nærmest umuligt at komme ud. De fleste bilister - inklusive en stor del af Linaks ansatte - kører gennem Guderup for at være sikre på at kunne komme til og fra.

- Hvad med os, der bor på de veje. Kommer vi slet ikke i betragtning. Vi får stadig tungere trafik, og I planlægger med Nordals Ferieresort, vi skal have yderligere trafik, sagde en beboer.

Omkring kommunalvalget 2017 stod der i lang tid et skilt med bebudelsen om en rundkørsel ud for Guderup. Den blev ikke til noget, da den viste sig ikke at kunne løse de trafikale problemer. Frustrationen er stor over de mange planer om løsning af den trafikale situation, der ikke er blevet til noget.