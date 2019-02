Grundskolerne er blevet bedre til at gøre eleverne dygtigere

Efter nogle halvsløje år gør grundskolerne i Sønderborg kommune det nu generelt bedre end forventet, når gælder at løfte elevernes faglighed ud fra deres sociale baggrund.

Sønderborg: Grundskolerne i Sønderborg kommune er blevet bedre, når det gælder om at gøre eleverne dygtigere fagligt, end man skulle forvente ud fra deres sociale baggrund. Det fremgår af en undersøgelse af den såkaldte undervisningeffekt lavet af den borgerlige tænketank Cepos på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet fra afgangsprøverne sidste sommer. - Det glæder mig da, at de indsatser, vi har igangsat, har en effekt. Jeg håber og forventer, det kun er starten. Jeg ser frem til, at de får endnu mere effekt årene frem, siger Claus Klaris (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget med henvisning til, at man i øjeblikket er i gang med at udrulle en stor helhedsplan for dagtilbud og folkeskoler, som ifølge Sønderborg Kommune skal gøre den til én af landets førende til læring og undervisning. Kommunen rangerer i 2017/18 som nummer 26 i Danmark med +0,11 mod et lille minus i 16/17. Folkeskolerne har i gennemsnit +0,12, fri- og privatskolerne +0,14, mens efterskolerne kom ud med -0,29. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.

Stor glæde i Broager Undervisningseffekt viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvilket karaktergennemsnit man skulle forvente, at de ville få ud fra forældrenes baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Delt topscorer i kommunen er Broager Skole med plus 0,8, hvilket sender den ind på en delt 21.-plads i Danmark af i alt 1.419 institutioner. - Det er da stærkt. Et skulderklap. Fedt at vide, at vi også på det parameter gør det godt, siger Claus B. Christensen, som til december har været leder af Broager Skole i 25 år. - Vi er ambitiøse på det fag faglige plan samtidig med, at trivslen peger i den rigtige retning. Broager skal ligge i den øverste tredjedel, men det er helt fint, hvis den svinger fra toppen til lidt længere nede, siger Claus B. Christensen Broager Skole var i 16/17 og 15/16 henholdsvis nummer 7 og 4 over grundskoler i kommunen. Ved seneste afgangsprøver var det i matematik og dansk, at skolen gjorde det bedre end forventet.

Privatskole udmærker sig Broager deler førstepladsen i kommunen med Privatskolen Als, som også scorer plus 0,8. - Den vigtigste faktor er, at vi er en skole med en rigtig dygtig medarbejderstab, der brænder for at gøre en forskel. Det smitter af på eleverne, siger skoleleder Morten Asmussen. Ligesom i Broager har privatskolen over en længere årrække klaret sig godt i forhold til undervisningseffekten og blev i 15/16 to'er. - Vores karaktergennemsnit er også godt, hvilket vi er mindst ligeså stolte over. Faktisk to procentpoint højere end landsgennemsnittet, fortæller Morten Asmussen. Privatskolen Als er i dag oppe på 315 elever, men har ambitioner om at udvide og nå op på 450 elever med to spor i alle årgange. - Vi har et stærkt forældresamarbejde. De bakker op, hvilket har en selvforstærkende effekt. Der er også en forventning fra forældrene om, at vi skal gøre det en tand bedre. At man får noget ekstra ud at gå her i forhold til en kommuneskole, siger skolelederen.