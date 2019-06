Her skulle Venstres sundhedsminister Ellen Trane Nørby og regionsrådsformand Stephanie Lose have talt. Venstre ønsker som bekendt at nedlægge regionerne, men såfremt Stephanie Lose også er regionsrådsformand næste år, har hun meddelt, at hun er klar til at deltage i grundlovsmødet 2020 ved Rønhave.

Da han erfarede, at folketingsvalget skulle foregå grundlovsdag, traf han derfor hurtig beslutningen om, at grundlovsmødet ved Rønhave på Kær var aflyst.

- Mange af dem, jeg ser til vores grundlovsmøder er vores egne trofaste medlemmer, som også melder sig frivilligt, når der er valg. De får ikke tid, for de kommer til at sidde på valgstederne, eller også skal de hente ældre, som ikke selv kan transportere sig ind til valgstedet, forklarer Karsten Schøn, formand for Venstre i Sønderborg Kommune.

Sønderborg: Det kræver så mange frivillige kræfter at afvikle et valg, at Venstre og Socialdemokratiet har opgivet samtidig at holde grundlovsmøder onsdag 5. juni.

- Vi håber, at man kan nå både at stemme og komme til grundlovsfest, siger Betta Hansen, formand for Sottrupskov Landsbylaug.

Her får sognepræst i Ullerup, Lis-Ann Rotem ordet. De omkring 150-200 personer, som plejer at deltage, kan også lytte til musik af Tang og Phil og ellers hygge sig med at høre om havkajakker, brandværn og jernalderbåden Tveir, der ligger fortøjet ved bådens naust i Sottrupskov. Dans og gymnastikopvisning bliver der også.

Venstre i Sønderborg har omkring 50-60 personer i sving med at afvikle folketingsvalg. Hos Socialdemokratiet drejer det sig om 107 frivillige. Samme dag, som statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev valget, valgte socialdemokraterne derfor også at aflyse den planlagte march fra Kirketorvet med efterfølgende grundlovsmøde på Alsion.

Kvindernes eg

På plænen ved Sønderborg Slot mødes desuden medlemmer af lokale kvindeforeninger for at markere årsdagen for grundlovsændringen i 1915, der gav alle danske kvinder og et flertal af danske mænd stemmeret. Tidligere var demokratiet forbeholdt mænd over 30 år med egen husstand, hvilket reelt svarede til, at kun 15 procent af den danske befolkning havde indflydelse.

For fire år siden gik Soroptimisterne, Kvinde- og Krisecentret i Sønderborg, Lions Club , Zonta, FOA, Inner Wheel, Erhvervskvinder Sønderborg og Kvindekomiteen sammen om at markere 100-året for kvindernes stemmeret ved at plante et plante et egetræ ved Sønderborg Slot.

Her holder Ellen Trane Nørby en tale, inden hun haster til København for at deltage i Venstres valgfest på Christiansborg.