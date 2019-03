Groft hæleri giver et års fængsel samt samfundstjeneste og misbrugsbehandling

En 32-årig mand har tilstået hæleri til 1,5 millioner kroner og får et års fængsel fordelt på tre måneders ubetinget og ni måneders betinget med samfundstjeneste og behandling for misbrug.

SØNDERBORG: Det var en af de helt store fisk, der gik i nettet, da politiet omkring årsskiftet indfandt sig i en lejlighed i Kløvermarken i Sønderborg fyldt med tyvekoster.

Der var opbrudte pengeskabe samt amfetamin, skunk, kokain og hash i betydelige mængder foruden Kay Bojesen-figurer, Georg Jensen lysestager og julepynt, PH-lamper, dolke, møntsamlinger, samleskeer, digitale kameraer, et kontingent mobiltelefoner, højtalere og andet gods til en samlet værdi af halvanden million kroner.

Manden blev anholdt efter et tip og i sølle tilstand fremsat i grundlovsforhør 5. januar.

Fredag tilstod han under en fristforlængelse hæleri af særlig grov beskaffenhed. Der var tyvekoster i lejligheden af betydelig værdi. Det gav et års fængsel fordelt på tre måneders afsoning og ni måneders betinget med samfundstjeneste og misbrugsbehandling.

Den 32-årige tiltalte valgte at få afklaret sit kriminelle forhold og komme i gang med afsoningen, som han allerede har udstået en hel del af.

- Kosterne stammer fra omfattende indbrud, som manden nu tilstår at have opbevaret i sin lejlighed, siger anklager Rie Johansen.

Der var mange fremmødte i retten, hvor der også var meget politi fredag. Manden nægtede under grundlovsforhøret i januar at have besiddet euforiserende stoffer til videresalg. Han har selv et massivt misbrug, hvilket var medvirkende årsag til hans miserable tilstand. Blandt andet var der 94 gram amfetamin og 85,5 gram skunk i lejligheden.

Han har fået fristforlænget sin varetægtsfængsling en gang og stod til at skulle have det igen, men valgte altså i stedet at tilstå.

Det ligger ikke fast, hvilke indbrud de mange tyvekoster helt nøjagtig stammer fra, men de er resultatet af en lang serie af indbrudstyverier i månederne op til anholdelsen af den 32-årige. Foruden hæleri er han også dømt for overtrædelse af våbenloven.