Grisens år skudt i gang med drager og akrobatik

Sønderborg: Tryllerier med fjer, dansk musik på kinesiske instrumenter og højt hoppende artister fyldte torsdag aften koncertsalen i Alsion. Over 900 mennesker havde fået plads til det gratis kinesiske nytårsshow. Det var Sønderborg Kommune, som stod for showet i forbindelse med Kinesiske Dage.

Mens de mange mennesker gik ind i Alsion, stod en mindre gruppe mennesker udenfor og protesterede mod showet. Tre politibetjente holdt øje med demonstrationen. Det var Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Sønderborg, der mener Sønderborg Kommune forholder sig kritikløst til den kinesiske regering ved at markere det kinesiske nytår.

- Vi gør det her, fordi den kinesiske regering er en bølleregering. Sønderborg Kommune har givet os et show. Det skulle du ikke have sagt ja til, sagde Mikkel Blønd Vestergaard og uddelte en folder om 'en verdens mest brutale politiske systemer'.

I koncertsalen blev demonstrationen ikke kommenteret. Kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt (SP) bød velkommen til showet, der markerer indgangen til grisens år.

- De Kinesiske Dage er blevet en årlig tradition og en folkefest i januar. Her løfter vi en flig af kulturen fra en del af verden, der kan synes fremmed. Det giver forståelse for hinanden. Og forståelse skaber fred, sagde Stephan Kleinschmidt.