Allerede under et kontrolbesøg i begyndelsen af maj konstaterede Fødevarestyrelsen, at grillbaren manglede den påkrævede risikoanalyse. Den gang slap virksomheden med en indskærpelse - en advarsel og beskeden om, at man ville komme tilbage.

Egernsund: Fødevarestyrelsen har straffet grillbaren Træfpunkt på Havnevej for ikke - i hvert fald på papiret - at have styr på, hvordan den sikrer, at de fødevarer, der bliver solgt og serveret, overholder de mange love og regler, der gælder på området.

Ingen bemærkninger

Også under besøget i maj var der i øvrigt problemer med håndteringen af fødevarer. Ved tilsynet fandt kontrollanten en skål med rå æg med en temperatur på 15,3 grader på et køkkenbord.

Virksomheden oplyste ved den lejlighed, at den havde glemt at stille dem på køl dagen før, og det blev ved den lejlighed anset som værende en bagatelagtig overtrædelse.

Alle virksomheder skal som udgangspunkt lave en risikoanalyse. Kort fortalt handler en risikoanalyse om, hvad virksomheden kan og skal gøre for at undgå, at kunderne bliver syge af at spise maden.

Den giver et overblik over de kritiske kontrolpunkter, hvordan de skal styres og over gode arbejdsgange. Analysen er udgangspunkt for egenkontrollen, der sikrer, at de fødevarer, der bliver solgt eller serveret, overholder de mange love og regler, der gælder på området.

Ifølge kontrolrapporten havde virksomheden under begge besøg ingen bemærkninger til den manglede risikoanalyse. En medarbejder på Træfpunkt oplyser, at ejer Hong Trung Tran ikke kan træffes, fordi han er på ferie.