Grillbar får sur smiley og bøde

Under besøget blev det konstateret, at der ikke var foretaget dokumentation for varemodtagelse og opbevaringstemperatur siden den 27. september samt for opvarmning og nedkøling siden juni.

Egenkontrol er et krav

Alle fødevarevirksomheder skal have egenkontrol, men der er meget stor forskel på, hvor omfattende den skal være. Det afhænger blandt andet, hvilke varer virksomheden sælger, om den selv fremstiller varerne eller blot videresælger færdigpakkede varer for en anden virksomhed.

Nogle steder er det nødvendigt at holde ekstra øje og skrive ned for at være sikker på, at der er styr på fødevaresikkerheden. Disse områder kaldes kritiske kontrolpunkter. Det er for eksempel ved opvarmning og nedkøling af fødevarer eller temperaturkontrol ved opbevaring.Som virksomhed skal man kunne gøre rede for, at der er styr på egenkontrollen. De gode arbejdsgange skal der kunne gøres rede for mundtligt. For de kritiske kontrolpunkter er det nødvendigt med skriftlig dokumentation for egenkontrollen.