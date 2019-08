Gratis hjælp til seksuelt misbrugte

Sønderborg: Der er hjælp at hente til de mennesker i Sønderborgområdet, der har kæmpet med senfølger efter seksuelle overgreb. Kvisten er en organisation, der tilbyder gratis professionel psykoterapi til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Dorte Hansen er en af de 90 frivillige psykoterapeuter, der er tilknyttet Kvisten landet over. Hun er en del af det frivillige team i Syddanmark, som i dag består af 14 veluddannede psykoterapeuter. Hun arbejder selv i Frivillighedens Hus i Sønderborg.

- Min motivation som frivillige er, at jeg oplever, at vores arbejde gør en stor forskel for de mennesker, der lider af senfølger. De får langt bedre livskvalitet, og de oplever, at de kan handle konstruktivt på noget, der ellers har givet en følelse af afmagt og håbløshed, siger Dorte Hansen i en pressemeddelelse.

Det er vanskeligt at opgøre hvor mange voksne, der lider af senfølger. Statistikker viser, at mellem 10-12 procent af den voksne befolkning i Danmark har været udsat for seksuelle overgreb - typisk begået i barndommen.