Grænsepolitiet flytter fra Benniksgaard

Rinkenæs: Siden september 2015 har Hotel Benniksgaard lejet cirka 90 værelser ud til de betjente og hjemmeværnsfolk, der bevogter grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Men det er slut nu.

Benniksgaard har ikke vundet opgaven, der hvert halve år er i udbud - og i stedet skal grænsebetjentene bo på Enjoy Resorts Marina Fiskenæs i Gråsten. Her skal de bo sammen i feriehuse med flere soveværelser.

- Det er korrekt, at jeg ikke har vundet licitationen. Men sådan er livet. Jeg har været meget glad for at have betjentene boende, men jeg har også hele tiden vidst, at det ikke skulle være til evig tid. Der er ingen sure miner, tværtimod ønsker jeg Marina Fiskenæs til lykke med opgaven, siger Mads Friis, der ejer Hotel Benniksgaard.

Han har tidligere ytret ønske om at opgaven kunne fordeles mellem flere hoteller.

- Men det ønsker staten så ikke. Det synes jeg faktisk ville være optimalt, så flere kunne få glæde af det. Jeg forstår ikke, at det er alt eller intet. Men sådan er det ikke, og så må vi finde på noget andet. Men jeg har investeret meget for at tilfredsstille Rigspolitiet blandt andet med et superinternet, og overvågning af hele Benniksgaard, fordi Rigspolitiet vurderede, at det kunne være et terrormål med de mange betjente, siger Mads Friis. Han erkender, at der kunne være en fare for, at opgaven for Rigspolitiet kunne blive en sovepude. Fordi det er en stor ordre, hvor man kan regne med, at pengene falder til tiden.

- Det er sandt. Derfor glæder det mig også, at mine medarbejdere har udtrykt så stort et engagement og begejstring efter vi fik at vide, at vi ikke fik ordren. Vi har længe været i gang med andre planer, og dem er vi nok klar til at præsentere midt i januar, siger Mads Friis.