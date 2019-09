Gråsten: Brandmandserhvervet er normalt en mandsdomineret branche, men det generer ikke Kamilla Bøndergaard Thomsen og Pernille Arnold, som i søndags bestod deres grunduddannelse som frivillige brandmænd.

- Det er en drengeverden vi går ind i, men kravene er det samme for mænd og kvinder, så der bliver ikke gjort forskel på os. Vi skal kunne præcis de samme ting, fysisk og mentalt, fortæller Pernille Arnold.

I Pernille Arnolds familie er hun ikke den første til at blive brandmand, hendes oldefar var brandmand og det samme er hendes storebror, det var ham, der gav hende det sidste skub til at komme i gang. For Kamilla Bøndergaard Thomsen kom inspirationen fra den kvindelige kollega.

- Jeg var ude og gå en tur, og så Pernille være med ude på opgave med de andre brandmænd, og da jeg så hende tænkte jeg, hvis hun kan, så kan jeg også, fortæller Kamilla Bøndergaard Thomsen og fortsætter,

- Udover det er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvad der fik mig til at søge. Men det er jo sindsygt spændende, og det her med at kunne hjælpe andre, som har brug for det.