Gråstenerne sagde farvel til deres skohandler

Gråsten: Lørdag formiddag sagde skohandler Torben Rasmussen farvel og tak. I butikken i Ulsnæs Centret var der både mad og drikke til de mange stamkunder, som kiggede forbi en sidste gang.

- Det er da vemodigt - en mærkelig fornemmelse, men jeg kommer godt herfra. Det var en svær beslutning i sin tid, men da jeg først havde taget den, var jeg glad, siger skohandleren, der til sommer runder de 60 år.

Om kort tid bliver hans butik revet ned for at give plads til et nyt sundhedshus. Han kunne have flyttet butikken over på den anden side af gaden, men havde ikke lyst på grund af alderen. Torben vil i stedet finde et nyt arbejde.

- Jeg synes, det er en klog beslutning. Også med konkurrencen fra SuperBrugsen og internettet, selvom det da begynder at blive trist med alt det gamle, der lukker, siger Arne Petersen, som har været kunde i alle 35 år Rasmussen Sko har eksisteret.

- Torben har altid været flink og venlig. Jeg var altid forbi og hilse på ham, når jeg handlede i centret. Nu bliver jeg nødt til at køre til Sønderborg, når jeg skal købe mine træsko. Det er jeg altså lidt træt af, siger den 78-årige gråstener.