Gråstenerne hapsede insekterne i sig

Gråsten: - Kunne I ikke have lyst til at smage, spørger Line Kveiborg, litteraturformidler på Gråsten Bibliotek.

Gråsten Bibliotek havde inviteret publikum til madforedrag, der fokuserede på bæredygtighed og udbredelse af spiselige insekter.Charlotte Bay er indehaver af Bug Amok, som holder foredrag og workshop samt laver catering med insekter. Ifølge Videnskab.dk udleder produktionen af et kilo fårekyllinger i Thailand 1,41 kg i CO2, mens et kilo melorme fra Holland udleder 2,7 kg i CO2. Til sammenligning udleder et kilo spansk lammekød 45,35 kg CO2.

Vil gøre en forskel

Charlotte Bay står bag madfirmaet Bug Amok, som udbreder kendskabet til spiselige insekter. Hun har det seneste halvandet år været ude til talrige foredrag og workshops, hvor hun fortæller om muligheden for at lave madopskrifter kombineret med både fårekyllinger, græshopper, melorme og buffalolarver.

- Jeg vil gerne prøve at gøre en forskel for klimaet, og insekter kræver en lav omkostning for miljøet, forklarer hun om interessen med at drive selvstændig virksomhed.

Hun har opdelt foredraget i forskellige trin, hvor hun kommer ind på både produktion, bæredygtighed, og anvendelsen af de små kryb, mens bordet med mad hurtigt bliver ryddet af publikum.

- Det handler om genkendelighed, lidt ligesom vi havde det med sushi og tang tidligere. Alle har en holdning til insekter, men det tager tid at vænne sig til som madproduktion, siger Charlotte Bay.

Hun forklarer, at mere end to milliarder dagligt spiser insekter, primært i Asien, hvor størstedelen af produktionen finder sted, og at flere og flere får øjnene op for det i Europa.

- Prisen spiller selvfølgelig også ind, og det skal være billigere for folk, men det kommer, siger hun.