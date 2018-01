Gråstenere vil tage kampen op mod vandmasserne

Højvande: Over 100 borgere mødte op i Gråsten for at drøfte, hvad der kan gøres, når vandet stiger, og borgerne tog meldinger om faretruende situationer med ophøjet ro.

- Folk var meget positive og tog godt imod budskabet. Vi kommer ikke med færdige løsninger, men inviterer borgerne til at være med til at finde ud af, hvad vi kan gøre ved de stigende vandstande, fortæller Hans Erik Jensen fra Vand og Natur.

Det viste sidste års storm 4.-5. januar, hvor steder som Bryggen, Emmas Have og Skagenshusene på Østersøvej havde høje vandstande, der truede med at trænge ind i privaten flere steder. Især ældre borgere mødte op for at tage stilling til det indtrængende vand.

På http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/ kan du læse mere om klimaplanen, og hvad den ventes at betyde for samfundene langs kyster og havne i Sønderborg kommune. På Salgo-kort kan man se, hvor vandet vil trænge ind ved en given vandstand. Klimaplanen vil senere kunne ses på www.klimaportal/sonderborg.dk Her vil data og nyt fra workshops og mulige løsninger af de forhøjede vandstande også kunne ses sammen med gennemgange af steder som Skovmose, der har haft problemer med vandet i en årrække.

172 centimeter

Alle gruer for at skulle holde vandet fra døren med sandsække eller håbe på, det ikke stiger over kajkanten og ind i boligområder, hvor husejere blot kan se til, mens gulve og inventar bliver oversvømmet. Det er den slags skrækscenarier, kommunen ønsker at tage højde for med sin klimaplan. De senere år har sommerhusområdet Skovmose, beboelsesområdet Tøtmose, Sønderborg havn og andre kystnære bebyggede områder kæmpet med vandet ved stormfloder og skybrud. I januar sidste år blev vandstanden i Sønderborg, Gråsten og Vemmingbund målt til 172 centimeter.

- Det er dejligt, at så mange møder op for at drøfte de stigende vandstande. Vi ved alle, klimaet og vejret forandrer sig. Ejerskab til løsningerne giver større tilfredshed, og der var mange gode ideer at gå videre med, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten, med henvisning til to workshops med deltagelse af borgere, der arbejder videre med vandproblematikkerne på møder 22. februar i Sønderborg og 1. marts i Gråsten.