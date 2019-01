Årets Gråstener

Hvert år uddeler Gråsten Handelsstandsforening prisen Årets Gråstener på årets generalforsamling. Den uddeles til en person, som har gjort en særlig indsats for Gråsten. Prisen gik i år til indehaveren af Den Gamle Skomager, Morten Latter.



'Morten Latter er kendt som én, der vil noget, der sætter skub i Gråsten. Han er en vigtig del af fællesskabet i Gråsten. Han er garant for, at Gråsten er i udvikling. Det er dejligt at se, der sker noget i Den Gamle Skomager', sagde Gunnar Hattesen om Morten Latter.



Nyvalgt til bestyrelsen blev Gitte Bruhn, som afløser Karina Sönnichsen. Genvalgt blev Gunnar Hattesen og Kim Stokholm. Suppleant blev Benny Gisselmann.