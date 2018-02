Gråsten sagde sit sidste farvel til prinsen

Omkring 150 mennesker brugte en bid af deres tirsdag på at skrive i prins Henriks kondolencebog på Gråsten Slot. Venindepar fra Nordborg er glade for, at de mange gode Gråsten-historier om prins Henrik er blevet fortalt.

Klokken bimlede og bød velkommen til alle dem, som ønskede at skrive i prins Henriks kondolencebog tirsdag. I løbet af dagen var omkring 150 sønderjyder forbi Gråsten Slot for at nedfælde et par ord til prinsen og hans familie. Solen skinnede over slotshaven, som de to veninder Sonja Søgren Espensen og Bente Thomasen havde fundet vej til. De er egentlig fra Nordborg, men da de var i området, besluttede de sig for at skrive i kondolencebogen. - Det synes jeg, at han fortjener. Han har fået rigtig mange hug, men der er jo mange mennesker, som kun har godt at fortælle om ham, sagde Sonja Søgren Espensen. Sonja Søgren Espensen og Bente Thomsen var også overraskede over, hvor mange historier om prins Henrik der dukkede op efter beskeden om hans død. Mange af Gråsten-historierne havde de ikke hørt om før. Prins Henrik og hans bridgeinvitationer. Tennisspil i byen. - Folk har altid haft et smil på læben, når de har fortalt om ham, sagde Bente Thomsen, inden hun og veninden Sonja fortsatte deres gåtur igennem slotshaven.