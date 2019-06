Gråsten og omegn uden DR

GRÅSTEN: Telefonerne har kimet uafladeligt hos Broager Gråsten Radio denne uge. Årsagen er en omlægning af TV-kanaler, der betyder, en stor del af fastlandet vest for Alssund er uden DR kanaler med mindre, kunderne selv kan finde ud af at lave en kanalsøgning, og det er der mange, der ikke kan, fortæller Radio- og TV-forhandlerne.

- Folk ringer og siger, der er sort skærm, og at lynet har slået ned. Det har det ikke. Folk med egen antenne kan ikke se DR på de vante kanaler. De må selv lave en ny søgning eller vente på, vi kommer ud. Jeg har haft et par hundrede på venteliste den forløbne uge, men vi kommer så hurtigt, det kan lade sig gøre, siger TV- og Radioforhandler Leif Hansen, Broager Gråsten Radio.

Det er især den ældre generation, som helst vil have DR1 i kanal 1 og TV2 i kanal 2, der ringer og klager deres nød. De har været uden DR, siden kanalomlægningen natten mellem tirsdag og onsdag, så selv om der bliver informeret om forholdene, er det dog langt fra alle, der har fundet ud af årsagen til udfaldet af samtlige Danmarks Radios sendeflader. Tilbage er der blot at nyde midsommeren uden TV, sætte sig ind i kanalsøgningen, eller at vente på Leif og kollegerne, der har susende travlt.