Gråsten klar til semifinalen i skolefodbold

Gråsten: Pigerne fra Gråsten Skole har med en 1-0 sejr på hjemmebane over Søhusskolen fra Odense kvalificeret sig til semifinalen i Ekstra Bladets landsdækkende skolefodboldturnering.

Selvom gæsterne havde bolden mest, var det dog hjemmeholdet der tilspillede sig de fleste store chancer, og allerede på den 3. store chance scorede Isabell Jacobsen det afgørende mål. Efter føringsmålet havde Gråsten yderligere to kæmpechancer i 1. halvleg, men der kom en modstanderfod imellem.

I anden halvleg var chancerne lidt færre med et stolpeskud Isabell Jacobsen som den absolut største. En hårdtarbejdende midtbane og et sikkert forsvar holdt odenseanerne nede på et fåtal af halvfarlige chancer, og dem tog Caroline Franson i målet sig af i sikker stil.