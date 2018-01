Gråsten-firma har tjent millioner på at sende breve

Trykkeriet Toptryk Grafisk har haft stor succes med at droppe markedsføring på internettet og i stedet fokusere på print.

Gråsten: Toptryk Grafisk har fået stor succes med at gøre det modsatte af, hvad andre gør for at skaffe nye kunder. Trykkeriet er så godt som gået væk fra det digitale og tilbage til den gamle klassiker brevet.

- Vi kunne se, at Google AdWords blev dyrere og dyrere og mindre og mindre effektivt, og da vi gerne ville skille os ud fra konkurrenterne og få mere ud af vore markedsføringskroner, besluttede vi at tage en pause fra køb af søgeord i et år og i stedet forsøge os med breve, forklarer direktør i Toptryk Grafisk Lasse Frausig.

I 2016 droppede firmaet alt online markedsføring for i stedet at sende trykte reklamer med posten til mulige kunder. Den strategi gav gevinst og derfor bibeholdt sidste år.

- De fleste virksomheder er som flokdyr og gør det samme. Alle løber efter digital markedsføring, men hvem siger ny teknik nødvendigvis er det bedste, selvom den er ny. Hvor postkasserne før bugnede af alt muligt skrammel, så er det nu lige ved, at man åbner en flaske champagne, når der kommer et brev. Når vi sender et personligt brev til vores potentielle kunder, åbner næsten alle det, siger salgs- og marketingchef Palle Bo Schmidt.