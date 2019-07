Gråsten bød dronningen velkommen: - Gråsten stråler på en helt anderledes måde

Dronningen ankom tirsdag til et overskyet Gråsten og blev budt velkommen af et fyldt torv. De vajende flag, menneskemængden og rød løber markerer starten på regentens sommerferie på Gråsten Slot. Når det sker, så ændrer noget sig i Gråsten, sagde borgmester Erik Lauritzen (S) i sin velkomsttale til majestæten.

Gråsten: Flagalléen, der førte de mange hundrede fremmødte ad vejen fra Gråsten Slot til byens torv, havde rigeligt at arbejde med på en vejrmæssig atypisk julidag. Hvad der ikke var atypisk, var de mange fremmødte og næsten ligeså mange dannebrogsflag, der spændt modtog dronning Margrethe og bød hende velkommen, da hun eskorteret af motorcykelbetjente trillede ind mellem menneskemængden i Krone 121. Vekomstkomitéen bestod desuden af størstedelen af byrådet, borgmester Erik Lauritzen (S) og blomsterpigen femårige Margrethe, der er datter af byrådsmedlem Rikke Lock Harvig (S). - Vi påskønner i den grad, at De holder fast i modtagelsen, som De kan se på fremmødet. Gråsten liver op og stråler på en helt anderledes måde, når splitflaget vajer på slottet. Det er ikke så nemt at sige præcis, hvad det er. Vi kan ikke se det udover flaget, men jeg tror, det har noget med følelser at gøre. Vi ved, at den royale familie er her, og det gør os bare glade og stolte, sagde borgmesteren i sin tale, der var rettet mod dronningen. En halv time forinden modtagelsen i Gråsten var dronningen ankommet på Kongeskibet Dannebrog i Sønderborg Havn. - Det er en flot oplevelse, når Dannebrog glider ind gennem Alssund og lægger til i Sønderborg. Og den pynter ufatteligt meget i Sønderborg Havn, sagde han.

Sommerresidens Det er i år 84 år siden, at det danske kronprinsepar - den senere Frederik den niende og dronning Ingrid - overtog Gråsten Slot.

Siden da har det hvide, sønderjyske slot haft status af sommerbolig for hele den royale familie.

Efter dronnings Ingrids død for 19 år siden har dronning Margrethe overtaget slottet, der i år også har huset kronprinseparret og dets fire børn.

Foto: Kim Holm Der var liv og glade dage på torvet i Gråsten. Foto: Kim Holm

Forkert ikke at være her Ovenpå den officielle velkomst gik dronningen hen for at hilse på en række plejehjemsbeboere, der havde taget plads på første parket. En enkelt ældre herre havde endda medbragt en buket blomster til majestæten. På anden række sad 87-årige Flemming Gormsbøl på sin rollator, så han kunne kigge henover de damer, der siddende havde taget plads på forresten række. - Jeg er her af tvang, sagde han med et sammenbidt udtryk, inden han udbrød: - Nej, jeg er her da, fordi jeg har lyst. Jeg synes, det ville være forkert, at hun var her, og vi så ikke var. Det var dog langt fra første gang, at Flemming Gormsbøl så dronningen. Som tidligere kaptajn i Jydske Dragonregiment i Holstebro har han flere gange været med til at modtage hende, men hans rang gav ikke adgang til samtale. Flemming Gormsbøls sidemakker 69-årige Erik Hansen havde heller ikke selv tidligere talt med dagens hovedperson, som det var tilfældet med hans søn, der i 80'erne var "blomsterdreng". - Vi har et kongehus, og det skal vi være stole af. Og så er det jo verdens ældste. Der er så meget andet af det gamle, der forsvinder, så kongehuset skal vi holde fast i, sagde de to fremmødte seniorer.

Foto: Kim Holm Dronningen ankom til blandt andet sækkepibespil. Foto: Kim Holm

Buket, strutskørt og den iranske shah For enden af den stolerække, hvorpå de knap så gangsikre sad, kom en lille pige og maste sig igennem. Hun bar en stor, hvid og lyseblå kjole med tylskørt, broderi og funklende perler. Rundt om det mørke hår var et hæklet bånd i matchende farver, og i hendes hænder en buket af røde og hvide roser. "Hjertelig velkommen deres majestæt," stod der skrevet på det røde papir, som omgav blomsterne. - Jeg håber, at jeg kan give dronningen min buket i år, for det lykkedes ikke sidste år, fortalte femårige Patricia Goudarzi-Nielsen, der havde sine forældre Henrik og Simin med. Der var ud fra de spændte øjne og brede smil ingen tvivl om, at denne dag var helt særlig. Og skulle der være tvivl, kunne man blot tage et kig ind i familiens have i Gråsten, der var pyntet med flag i dagens anledning. Familien har da også et helt særligt tilhørsforhold til kongehuset. - Patricias morfar har været sikkerhedschef for shahen i Iran. Og da Frederik 9. besøgte Irak, var han opvarter for kongen, fortalte faderen. Efter små ti minutter med tale, vink og blomstermodtagelse forlod dronningen torvet og kørte de sidste hundrede meter op til slottet, men lige inden hun steg ind i bilen, nåede Patricia Goudarzi-Nielsen at få afleveret sin buket. - Nu er dronningen kørt hjem til sit slot, udbrød hun efterfølgende.

Foto: Kim Holm Borgmester Erik Lauritzen (S) tog imod dronningen i både Sønderborg og Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Femårige Patricia Goudarzi-Nielsen håbede inden dronningens ankomst, at hun i år ville få lejlighed til at overlevere en buket blomster. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Blomsterpigen i Gråsten var byrådsmedlem Rikke Lock Harvigs (S) femårige datter Margrethe, der har taler med sin mors partifælle Jan Prokopek inden dronningens ankomst. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Størstedelen af byrådet i Sønderborg Kommune stod klar til at byde dronningen velkommen til Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Der blev uddelt gratis papirflag i flere af byens butikker. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Blomsterpigen Margrethe gav blomster til sin navnesøster. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm

Foto: Kim Holm Dronningen blev budt velkommen i Gråsten. Foto: Kim Holm