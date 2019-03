Gråsten-advokat straffet for at holde på sagsakter og penge

Gråsten: I denne uge trådte advokat Jette Lis Pertou ud af direktionen i Kjems Advokatfirma ApS. Det er sket som en konsekvens af den store bøde på 100.000 kroner, hun 28. februar fik af Advokatnævnet. Jette Pertou har de seneste ti år fået yderligere fire større bøder ved kendelser i Advokatnævnet. Den seneste på de 100.000 kroner har hun fået, fordi hun ikke udleverede sagsakter og penge fra klientkonti, selv om en advokatkollega, der havde overtaget sagen, mange gange rykkede for det.

Advokatnævnet slår i kendelsen fast, at Jette Pertou "groft har tilsidesat god advokatskik".

Sagen begyndte i maj 2018, da to klienter ønskede at skifte forsvarer. Det var en lejesag og en personskadesag. Den nye advokat Mogens Larsen fra Sønderborg bad utallige gange om at få sagsakterne og indestående på klienternes konti. Men Jette Pertou svarede undvigende, lovede at sende eller komme personligt med sagsakterne. Men gentagne gange aflyste hun, udsatte eller også hørte den nye advokat ikke fra hende. Hun reagerede ikke - eller holdt den nye advokat hen.

21. september 2018 havde den nye advokat tabt tålmodigheden.

" Jeg synes, du har fået rimelig lang snor, og desværre alene benyttet denne til at holde mig unødigt hen. Jeg har nu tabt tålmodigheden og med den konsekvens, at jeg nu anmoder Advokatsamfundet om at pålægge dig at udlevere sagsakterne i de to sager, samt overføre de nævnte indestående ...", skriver advokaten til Jette Pertou. Ifølge kendelsen har Jette Pertou angiveligt endnu ikke afleveret sagsakterne til den nye advokat.

Jette Pertou har - trods flere rykkere - ikke fremsendt bemærkninger til Advokatnævnet til klagen.