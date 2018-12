Gråsten Slotskirke: Store og små ville gerne komme tidligt

- Vi kommer her for at mindes morfar, som ikke er her længere. Det passer os rigtigt godt, at tidspunktet er før middag. Så bliver der mere tid derhjemme i eftermiddag til at tage imod gæsterne. Vi får huset fuld, forklarede Jørn Peter Hansen.

Hvorfor? Fordi det hører sig til for at komme i julestemning, og mente både børn og mor.

- Og juleaftensdag er der endnu flere ting, der skal nås. Det er for sent for små børn at komme i kirke hen på eftermiddagen og for sent for forældrene bagefter at skulle hjem og lave julemad, konstaterer formanden for Gråsten og Adsbøl Menighedsråd, Helle Blindbæk.

Gråsten: Dagligdagen i en småbørnsfamilie er ofte et ræs. De små skal have mad på klokkeslættet og deres sovetider skal passe, hvis det ikke skal gå op i gråd.

Mere end krydderi

Niels Refskou begyndte at skrive sin juleprædiken allerede for en uge siden. Om den nære Gud, der bryder ind i historiens gang via spædbarnet Jesus, født under usle forhold og helt og holdent afhængig af sine forældres kærlighed, fordi:

- Livets mening er kærlighed - ikke magt, som tvinger. Derfor tager Guds åbenbaring ikke sin begyndelse i et voksent menneske, for slet ikke at tale om, at det skulle begynde i en konge eller kejser, sagde Niels Refskov blandt andet og fremhævede, at Jesus kom for at tjene andre, ikke herske.

- Det allervigtigste budskab er selvfølgelig, at Kristus er født. Vigtigt for mig er også, at prædiken ikke bare bliver et krydderi til den flæskesteg og rødkål, folk skal hjem og nyde. Der må gerne være noget at tænke videre over, fortalte han forinden.