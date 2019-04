Gråsten Skoles piger er i skolefodbold-finale

Gråsten: Gråsten Skoles pigehold er i finalen i Ekstrabladets skolefodboldturnering. Det står klart efter Gråsten Skole vandt 1-0 over Rosendalskolen i semifinalen, der blev spillet mandag i Hobro, hvor Rosendalskolen har hjemme.

Målet blev scoret af Caroline Nielsen.

- Det bliver en kæmpeoplevelse at spille på Vejle Stadion. Den bliver sendt på tv, og pigerne får et sæt spillerdragter. Det havde næsten ikke været til at være at ryge ud, når man var så tæt på finalen, siger træner Mogens Hansen.

- Vi var presset i bund i store dele af kampen, og Rosendalskolen havde en meget stærk midtbane. Men vi fightede fantastisk, og så var vi effektive, da vi fik chancen, siger Mogens Hansen, der også er viceskoleleder.

Det er første gang i de over 30 år turneringen har været afviklet, at Gråsten har et hold med så langt fremme. Tre gange tidligere har skolen haft en kredsvinder, og alle tre gange har ottendedelsfinalen været endestationen.

Nu skal pigerne spille finale på Vejle Stadion torsdag 25. april. Modstanderen er endnu ikke kendt.