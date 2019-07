Gråsten Ringridning er som et fort for Bonnichsen

Gråsten: Nå men jeg kører lige en tur til Gråsten Ringridning for at blive konge. Sådan kan Anette Bonnichsen fra Skærbæk efterhånden sige, uden at det lyder som praleri. For hun vinder rent faktisk meget tit i Gråsten. Både lørdagskonge, hvor hun vandt foran 21 andre, der havde stukket alle 28 ringe. Søndag skulle der kun rides efter 20 ringe - og i Gråsten er det kun ryttere, der har taget alle 48 ringe, der kan deltage i finalen. Kongeomridningen.

Anette Bonnichsen var naturligvis en af de 14 med alle 48 ringe på 22 millimeter. Men i kongeomridningen er det slut med den slags. Allerede i første runde kom der en 18 millimeter i galgen. Men den tog alle, og så blev ringe med først 14 og siuden ti millimeter sat i. Efter et par omgange med ti millimeter var der kun seks ryttere tilbage. Så fem. Så blev en ring med et hul på blot seks millimeter sat i. Det fik yderligere et par ud af dysten.

Nu var der kun tre tilbage. Nemlig tre af de absolut dygtigste: Torben Kaufmann, Hans Nicolaisen - og så Anette Bonnichsen. Først røg Kaufmann - han blev prins. Så skulle Nicolaisen og Bonnichsen i en direkte duel om kongetitlen. Den vandt Bonnichsen, og det var helt i orden, mente Hans Nicolaisen.

- Ja, det er flot. Nu har hun vundet både lørdag og søndag, så det er fuldt fortjent. Men det er jo tæt. Det er millimeterarbejde - så nu er jeg blevet kronprins to søndage i træk, men det er også fint nok, sagde han lige efter omridningen. Søndag i Sønderborg blev han også kronprins.

Men hvad er det med Anette Bonnichsen og slotsbyens ringridning?

- Jeg ved det heller ikke. Men det passer bare hernede af en eller anden grund. Det er jo sjovt, når vi rider efter 48 ringe, og det er jo en af de tre store ringridninger, siger hun og venter på endnu en medalje til jakken, hvor beviset på Gråstens-styrken hænger: Søndagskonge - altså samlet vinder - i Gråsten 2013, 2014, 2015 og 2017 - ja og nu 2019.

Selv om Gråsten stadig hører til de større, så har rytterne svigtet de seneste par år. Indtil 2017 var der små 300 ryttere - og sådan havde det været i mange år - tallet faldt med næsten 40 ryttere i fjor, og nu yderligere et stort fald, så der kun deltog 196 ryttere.

De øvrige resultater med samlet antal ringe af de i alt 48 lørdag og søndag: