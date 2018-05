Gråsten Fjerkræ viser overskud og planlægger at udvide

Med et overskud der næsten er tredoblet planlægger Gråsten Fjerkræ at udvide. Slagteriet har pladsmangel og må flytte arbejdspladser til Tyskland, men man regner med, at udvidelsen kan hente dem hjem igen.

Gråsten: Det er kvaliteten, der hitter. I hvert fald når det gælder fjerkræ.

Gråsten Fjerkræ A/S har på kun et år næsten tredoblet overskuddet fra 496.000 kroner til 1,3 millioner kroner, og det skyldes ifølge bestyrelsesformand Gunder P. Jensen kvaliteten.

- Vi er tilfredse med resultatet. Det viser, at det er rigtigt at satse på at levere kvalitet. Det efterspørger forbrugerne. I 2017 har vi derfor sagt farvel til enkelte partnere, for hvem det udelukkende handler om laveste fællesnævner, prisen, og ikke om en høj kvalitet. Den form for discount er ikke os. Kald det blot rettidig omhu, siger bestyrelsesformand Gunder P. Jensen i en pressemeddelelse.

Gråsten Fjerkræ har satset målrettet på økologi, og det er baggrunden for det voksende overskud.

Deres kyllinger og kalkuner er blevet anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, efter de havde kontrolleret fjerkræenes betingelser, og deres gourmet-and kåret som årets juleand i Jyllands-Posten i 2017.