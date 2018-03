Grå hår i de gyldne lokker generer ikke Als Revyen

Et godt bud vil være, kommunalvalget kommer op at vende. Tidligere causerede revyen over Aase Nyegaard, da hun var borgmester, og selv om Erik Lauritzen er genvalgt, skal der nok være stof i ham til et revynummer. Der kunne komme noget om vindmøller i Lillebælt eller måske en Als-Fyn bro, da trafiksituationen jævnligt er blevet tematiseret i den populære revy. Populære bygningsværker som hotel Alsik og multikulturhuset er optaget i revyprogrammet.

Faktisk er torsdagen det bedste bud på, hvilken dag det er lettest at få billetter. Festaftnerne fredag og lørdag med pølsebord og revy er udsolgt for længst. Als Revyen er kendt for at være amatørrevy på højt niveau. De syv aktører på scenen skildrer både lokale og landsdækkende begivenheder i årets løb.

De syv revyskuespillere i Als Revyen er Dorthe Wiseman, Dennis Jacobsen, Liva Sofie Hampen, Per Lykke Hauge, Nadia Schrøder Sørensen, Kasper Keller Petersen og Bodil Nissum. Instruktion Peter Buhl. Billetprisen de to ledige dage torsdag kl. 20 og søndag kl. 15.30 er 110 kroner.

Oppe på tæerne

Årets revy hedder "Det rene guld", som refererer til, den runder det halve århundrede. Femkløveret på scenen har fået selskab af et par fra Aalborg studenterrevy.

- De er flyttet til Sønderborg, fordi de har fået arbejde hernede. Det er helt overvældende så stor, forhåndsinteressen har været, siger instruktør Peter Buhl, der har været med lige så længe, revyen har levet.

Den startede som Augustenborg Revy i eget forsamlingshus, men overgik senere til de nye Augustenborg haller for ti år siden. Holdet bag revyen glæder sig over, der ikke er gået metaltræthed i værket, og at det nærmest er et luksusproblem, amatørskuespillere gerne melder sig under fanerne, selv om det er tidkrævende og kræver stor personlig indsats at gå til scenen i Als Revyen.

Den har eget kostumehold, orkester og backstage team til at hjælpe de syv aktører. Der er tradition for at få assistance fra en professionel skuespiller. Det er denne gang Pia Rosenbaum, der netop har terpet med Als Revy holdet den forgangne weekend, så de er oppe på tæerne, når tæppet går til premieren på torsdag.