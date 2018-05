Gør et kup: Grunde sælges i udbud uden mindstepris

Find grunden til dit projekt eller drøm. Sønderborg Kommune har sat fem af sine matrikler til salg i offentlig udbud.

Sønderborg: Historisk frugtplantage, nedlagt børnehave og forurenet grund i Dybbøl. Sønderborg Kommune har nu sendt fem af sine matrikler til salg. Det sker i et offentlig udbud, der slutter den 25. juni klokken 12. Der er ingen udbuds- eller mindstepris på grundene, men Sønderborg Kommune forbeholder sig dog retten til at forkaste alle indkomne bud. På Borgmester Andersens Vej 41 udbydes et af de sidste områder i Sønderborg by til bebyggelse. Området er på cirka 9500 kvadratmeter. Området er ikke lokalplanlagt, og derfor må du forvente, at der skal udarbejdes en lokalplan, før der kan bygges på området. Området er omfattet af skovbyggelinje, der først kan aflyses i forbindelse med lokalplanens vedtagelse Der fra kommunens side tiltænkt tæt lav bebyggelse eller etagebyggeri. I forbindelse med udstykningen omlægges den offentlige sti gennem arealet og skelforholdene ændres. Ved salg vil der blive lagt vægt på både projekt og pris. Begge dele vægtes med 50 procent.

Salgs- og udbudsvilkår Tilbuddet skal angive den kontantpris tilbudsgiveren forpligter sig til at betale for ejendommen pr. overtagelsesdagen. Salg vil som udgangspunkt ske til højestbydende. Ved Borgmester Andersens Vej 41 vil der dog blive lagt vægt på både projekt og pris. Begge dele vægtes med 50 procent. Sønderborg Kommune forbeholder sig dog ret til at forkaste alle tilbud. Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. Tilbud skal afgives skriftligt via tilbudsblanketten på den pågældende projektejendoms side. Tilbudsblanketten sendes til følgende e-mail adresse: projektejendomme@sonderborg.dk. Ejendommen overtages med samme byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt Sønderborg Kommune. Da ejendommen overtages som beset. Sønderborg Kommune påtager sig intet ansvar for ejendommens stand, herunder for eventuel forurening. Køber frafalder derfor eventuelle mangelindsigelser, undtagen vedrørende eventuel vanhjemmel. Den tilbudte købesum er fastsat på denne baggrund.



Stenkast fra Center Øst På Damgade 90 udbydes en spændende historisk vandværksejendom et stenkast fra Center Øst. Grunden er på cirka 8400 kvadratmeter og beliggende i et rekreativt område. Stuehuset er forfaldent og uegnet til beboelse. I samarbejde med en køber vil der blive udarbejdet en lokalplan for området, som tillader enten at opføre et nyt stuehus eller omdanne vandværksbygningerne til beboelse, atelier eller lignende liberalt erhverv. Det er ikke muligt at udstykke grunden yderligere eller opføre mere end et nyt stuehus på grunden. På grunden ved Damgade 90 kan det være muligt at finde flere alsiske frugtsorter i Madsens frugthave - sorter, som ellers er forsvundet blandt andet Stødageræblet, Saxgårdsæblet eller Volmers Æble, som var udbredt i 1800-tallet på hele Als, men i dag er forsvundet. På Dybbøl Bygade 58 lige op af sportspladsen i Dybbøl kan man købe en cirka 2500 kvadratmeter grund, hvor der indtil 2003 lå en maskinfabrik. En undersøgelse fra 2013 viste, at overjorden er forurenet, og den skal afgraves før byggeri, hvilket køber skal sørge for.