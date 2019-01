Godt nytår fra borgmesterkontoret

- Vi ser ind i et mere økonomisk presset år i forhold til de seneste, så ting kommer nok til at ske lidt langsommere og i mindre omfang, men vi har sandelig også noget at se frem til og glæde os over her i 2019, lyder det i nytårshilsner fra Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen.

En lille flig af et friskt år har netop vist sig. 2019 er en realitet og forude vinker dette byråds andet år ud af fire i indeværende periode. Borgmester Erik Lauritzen har kunnet se tilbage på et år, hvor mange skibe er sat i søen og frugter skal høstes. - Vi har meget godt at se frem mod her i 2019, men vi skal også være ærlige og sige, at vi ser ind i en mere presset kommunal økonomi, hvor nyanlæg bliver færre, og der samtidig skal findes penge på driften. Vi er godt polstrede, men arbejdet skal i gang nu, understreger borgmester Erik Lauritzen(S) og henviser til de omkring 35 millioner kroner budgettet kræver i besparelser i 2019. - Det er måske ikke meget ud af fem milliarder, men for dem, det rammer, er det altid trist, tilføjer han. Særligt peger han på stadig strammere krav fra en regering, hvor bloktilskud og refusionsordninger indskrænkes samtidig med at udgifter til samfundets ældre og svage bliver større.

Højdepunkter i 2019 Hotel Alsik indvies i majI løbet af foråret tages første spadestik til ny lufthavnsterminal



Nedrivningstilladelse på den tidligere JF-grund ved Kløvermarken, hvor nye boliger skal opføres



Første spadestik til en ny kontorbygning ved havnen, der bliver en slags tvillingbygning til Videnshuset



Center for Industriel Elektronik (CIE), der udgør den 11. blok af Alsion indvies



Dele af den tidligere kaserne indrettes til kontorer og Bed & Breakfast



Til juni spilles den første storkoncert med op mod 35.000 tilskuere på Kær Vestermark med Bon Jovi og Def Leppard på scenen



Nyt om investorer og mere konkrete planer omkring ferieresortet på Nordals

Mere handlefrihed - Jeg kan ikke forstå, at når det nu går så økonomisk godt, at vi ikke kan fordele velstanden bedre i befolkningen. Derfor håber jeg da også, at vi til dette års folketingsvalg får en regering, der vil det anderledes. Det gælder også, hvad angår mere frihed til kommunerne. Giv os nogle bredere rammer, lyder opfordringen fra Erik Lauritzen, som særligt peger på arbejdet med af miljø- og klimamål. - Der er ind i mellem rigtig meget snak. Det gælder også, når det kommer til udbygningen af vores infrastruktur - både helt konkret omkring vejnettet, men også den geografiske udbygning af vores uddannelsessystem kan kun gå for langsomt. Det går rigtig hurtigt ude i erhvervslivet, hvor nye kompetencer efterspørges i takt med udviklingen. Det skal vi sørge for adgang til, tilføjer Erik Lauritzen og glæder sig over det stærke samarbejde mellem områdets virksomheder og universitet på Alsion - i særdeleshed det nye Center for industriel Elektronik (CIE), som indvies til juni.

Tid til glæde Men det er der også andet, der gør. For selv om en del kunne være bedre, så er der også i 2019 meget godt at se frem til og glæde sig over, mener borgmesteren. - Hotel Alsik åbner, og der er solgt endnu en grund ved havnen, så Videnshuset får sig en tvillingbygning. Jeg glæder mig også over, at folk vil investere i nye boliger på den gamle JF-grund, som ellers kunne ligge og forfalde. Og så kan vi her i 2019 løfte sløret for investeringer og planer omkring Nordals Ferieresort. Jeg håber, det skaber endnu mere optimisme, siger Erik Lauritzen og fortsætter: - Kær Vestermark får sin ilddåb med storkoncert, og jeg forventer mig rigtig meget spændende af det område ikke kun i 2019, men også mange år frem. Vi er et byråd, som står samlet om meget og nu venter det fortsatte arbejde med bystrategierne. Her i 2019 er turen kommet til Nordborg og Sønderborg, slutter borgmesteren sin hilsen med ønsket om et godt nytår for Sønderborg Kommune og alle dens borgere. Og dem bliver der - modsat tidligere år - faktisk ikke færre af, da tilflytningen er i plus. Til gengæld kniber det lidt med fødselstallet, så det kan jo passende være endnu en opfordring for 2019.