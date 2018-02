Godt kan vel altid blive bedre

I en undersøgelse af arbejdsmiljøet har de ansatte på medicinsk modtagelse på Sønderborg Sygehus svaret, at de er glade at gå på arbejde. Det vil afdelingssygeplejersken sikre, at de bliver ved med.

Sønderborg: På opslagstavlen i personalerummet hænger resultatet: 84 procent af de ansatte har svaret ja til, at de er glade for at gå på arbejde. 82 procent føler sig også motiveret i deres arbejdet. Der er faktisk plusser over hele linjen i den interne undersøgelse, som omkring 40 ansatte på medicinsk modtagelse på Sønderborg Sygehus har deltaget i. Gennem det seneste år har JydskeVestkysten fortalt om dårligt psykisk arbejdsmiljø i Sygehus Sønderjylland. Arbejdstilsynet har givet påbud på grund af et alt stort arbejdspres, der har fået medarbejdere til at søge væk, og forholdene fik forrige år regionsrådet til at udskifte hele sygehusets direktion. Sygehusets egen interne miljøundersøgelse har ligeledes afsløret stort sygefravær og utilfredshed med ledelsen på flere afdelinger. Men ikke på medicinsk modtagelse i Sønderborg. Her har afdelingssygeplejerske Rasmus Jørgensen alligevel sat gang i en proces, der skal bedre arbejdsmiljøet. - Fordi noget er godt, kan det jo sagtens blive bedre, mener han.

Når vi måler på det, har vi det godt. Men hvorfor stoppe der? Vi vil arbejde struktureret med, hvordan man højner arbejdsglæden. Rasmus Jørgensen, afdelingssygeplejerske AMVA, Sønderborg Sygehus

Hjertestop Medicinsk modtagelse, også kendt som AMVA, modtager dagligt 18-20 alvorligt syge patienter. Mange har symptomer på forskellige sygdomme og derfor skal udredes, før de sendes videre til behandling på andre medicinske sengeafdelinger. Mens JydskeVestkysten er på besøg, går alarmen. En patient får pludselig hjertestop, hvorefter et mylder af mennesker kommer løbende ned ad gangen. - Travlhed er et grundvilkår i vores branche. Og når man har travlt, har man en tendens til at fokusere på det, der stresser, i stedet på at fokusere på arbejdsglæden, mener Rasmus Jørgensen. Derfor har afdelingen nu besluttet og skemalagt en række aktiviteter, der skal nære arbejdsglæden. Planen hænger også på opslagstavlen. De næste 14 dage står et team for dagligt at uddele en storsmilende smileys til en kollega, der gør noget positivt, snart kommer også en fastelavnsfest og teambuilding, måske med kokkeskole. Det ligger ikke helt fast endnu. Men besluttet er, at der også skal være fokus på fagligheden. Personalet vil f. eks drøfte, hvordan man forbedrer videregivelse af informationer ved vagtskifte og sætte fokus på tryksår. Det glæder Jytte Pharao-Olsen, næstkredsformand i Dansk Sygeplejeråd: - Det faglige er vigtigt. Man skal føle sig lyttet til og have mulighed for at byde ind med sin faglighed for at synes, at man har et godt arbejdsmiljø, mener hun.