Godt gået af genbrugsbutik i Gråsten - ti år har givet over fem mio. kroner

Gråsten: Der var flag uden for døren og skilte med påskriften "Fødselsdag" på vinduerne. Inde bag ruderne til butikken ventede varm kaffe på kande og hjemmebagt kage. Sidstnævnte er nu ikke kun en fødselsdagsbegivenhed, for der er altid kaffe og lidt kage i hyggehjørnet, men der er nu alligevel lidt ekstra lækkert i dag bagt af nogle af de frivillige i Kirkens Korshærs genbrugsbutik.

For der er noget at fejre for både butik og personale i Borggade 5 i Gråsten. 10 års virke fra adressen, hvor der en gang var elektriker har rundt regnet givet over fem mio. kroner, som den velgørende forening har kunnet give til blandt andet varmestuen i Vølbogade i Sønderborg.

- Vi har oplevet en succes, som vi nok ikke havde regnet med. Samtidig er det jo rigtig hyggeligt at mødes med de andre og hjælpe i butikken, siger Poul Erik Markussen, som er daglig leder og med i butiksudvalget, som organiserer arbejdet for de mange frivillige.

Skulle man have lyst til at være frivillig, kan man kontakte Poul Erik Markussen på telefon 20 65 25 73 eller mail: pmarkussen@gmail.com