Gode venner vil igen drive forretning sammen

1. august slår Judith Samsø Jensen og Allan Bach døren op for frisørsalonen La Diva på gågaden i Sønderborg.

Sønderborg: De har gjort det før, og gør det nu igen. Efter en håndfuld år væk fra hinanden arbejdsmæssigt skal vennerne Judith Samsø Jensen og Allan Bach fra 1. august igen arbejde sammen. - Vi har talt om det stykke tid om at gøre det igen. Det passede bare perfekt lige nu. Det er en stor drøm, som går i opfyldelse. Vi glæder os helt vildt til at komme i gang, siger parret, der begge er i begyndelsen af 40'erne. Tilbage i 2012 arbejdede de også sammen i frisørsalonen Golden Hair i centrum af Gråsten. Allan var ejer og Judith ansat. Denne gang deler de ejerskabet imellem sig. - Vi har været rundt at kigge forskellige steder. Vi snakkede først om at åbne i Gråsten, men der er altså lidt for stille. Sønderborg og beliggenheden her ved Rønhaveplads er noget helt andet. Her kommer masser af mennesker forbi, og kunderne kan nemt kom til og fra. Den seneste måneds tid har de brugt på at indrette sig flot på adressen, der senest husede Thomas Ejes og hustruens Katherine Scrivens galleri.

Flere gange DM-vinder Allan Bach er et kendt ansigt i frisørbranchen. Udlært med medalje til eksamen hos velrenommerede Stuhr i København. Efter få år i hovedstaden vendte han hjem til fødebyen Aabenraa, hvor han drev egen salon med seks ansatte på gågaden i Aabenraa. Undervejs blev han flere gange DM-vinder i håropsætning, samt fik en række anden- og tredjepladser. For snart ti år siden solgte han salonen i Aabenraa, fordi det hele blev for stort og for meget. I stedet åbnede Allan en mindre salon i Gråsten, hvor Judith blev ansat. De kender hinanden fra ridning og er begge en del af Sønderborg Sportsrideklub. Efter et års tid sagde Judith farve, da hun fik et jobtilbud, hun ikke kunne sige nej til. I 2016 solgte Allan sin salon i Gråsten, hvor han dog stadig bor, og blev i stedet medarbejder på en salon i Sønderborg. - Ansat er en ting, selvstændig noget andet. Nu har jeg prøvet at have en chef og nogle kollegaer. det var fint nok, men jeg er nok ikke så god til at indordne mig, kommer det ærligt fra Allan.