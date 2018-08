Gode råd er dyre i Skovmose

SKOVMOSE: - Partsfordelingen i Skovmose er en ommer. Ser vi udelukkende på økonomien, er der ikke noget at rafle om. Fordelingen skal laves om, det er der ingen tvivl om, det forsinker os yderligere. Der er en lang tidshorisont, siger sagsbehandler og ingeniør i kommunen Hans Erik Jensen, der har arbejdet i årevis med afvandingen af Skovmose.

Han hæfter sig især ved, der i præmisserne står, der er for lille et spænd mellem den laveste og højeste takst på 7500 og 19.000 kroner for afvanding af Skovmose. Grundejerne er fordelt på 50, 75, 100 og 125 anparter udregnet efter såkaldt nytteværdi af afvandingen. Grundejere har protesteret voldsomt, fordi oversvømmede grunde i visse tilfælde gik til laveste takst, mens andre skulle betale mere, selv om de ikke havde haft oversvømmelse.

- Anden del af kendelsen går på, vi ikke har taget tilstrækkelige individuelle hensyn i partsfordelingen, og puha, det er stort, hvis vi skal ud at lave det om. Det er dog også vurderet, afvandingsprojektet lever op til sit formål og skal ses i en sammenhæng. Der er også sagt god for en partsfordeling udregnet efter nytteværdi, og at det ikke er et nyanlæg, men udvidelse af bestående ledningsnet, siger Hans Erk Jensen, der regner med at arbejde videre med de fire fordelingskategorier, men at der skal være større spænd imellem højste og laveste takst.