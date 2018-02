Gode ideer væltede frem på Sydals

Over 200 mennesker var mødt frem, da sporet for en udvikling af Sydals blev lagt på en række borgermøder.

Arrangørernes ambition er, at gøre Sydals til Sønderborgs største område for kysturisme, Sønderjyllands anden største vinterturist-overnatningssted samt det natur-autentiske supplement til den øvrige turisme i kommunen.

- Det er et rigtig godt initiativ. Sydals skal turde drømme stort. Den optimisme, jeg oplever inde i Sønderborg, skal ud i yderområderne, siger Anders Iversen, der var en af 80-90 deltagere til borgermødet i Kegnæs Forsamlingshus.

I sidste uge var der borgermøde i Lysabild og i denne uge i Tandslet og på Kegnæs. Alt i alt mødte over 200 mennesker frem for at give deres besyv med.

- Alle ideerne vil nu blive koblet sammen, hvorefter vi vil lave en udviklingsplan. En plan der både kan hjælpe os selv, men også en plan som byrådet har lovet at tage hensyn til, siger Anette Hartvig, formand for Kegnæs Ø-gruppe, der sammen med Lysabild Landsbyråd, Landsbygruppen Tandslet Sogn, Skovby og Mommark Landsbylaug stod bag initiativet.

Det er et rigtig godt initiativ. Sydals skal turde drømme stort. Den optimisme, jeg oplever inde i Sønderborg, skal ud i yderområderne.

Bedre til at brande

Anders Iversen flyttede sidste år til Kegnæs fra Odense sammen med hustruen, som er fra halvøen. Samtidig rykkede også hans forældre til Kegnæs fra Grindsted, hvor de ellers havde boet i 45 år.

- Sydals skal gøre noget, man ikke gør andre steder, hvis man gerne vil tiltrække flere turister. Og så skal man blive bedre til at brande sig selv. Bedre til at fortælle om alt det positive, siger faderen Christian Jessen.

Netop en snak om, hvad der er positivt ved Sydals, var en af opgaverne på borgermødet. I grupper skulle deltagerne nedskrive det gode ved området. Her blev især naturen, sammenholdet, traditioner og et rigt foreningsliv fremhævet.

- Jeg er så glad for den ro og fred, der er. Den elsker jeg. Derfor er jeg også lidt ambivalent i forhold til, at der skal komme flere turister, siger Margit Weinkauf Andresen, der var afsted sammen med ægtemanden. I 13 år har de to pensionister boet på Kegnæs.

- Men vi overvejer at flytte til byen, fordi vi frygter for, når vi ikke kan klare os selv mere. Førhen havde hjemmeplejen baser rundt omkring, men nu er det centraliseret et sted, siger Gerhard Weinkauf Andresen.