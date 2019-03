Go Go Berlin spiller på næsten udsolgt Nord-Als Musikfestival

Nordborg: Nord-Als Musikfestival har sat de sidste tre navne på årets plakat. Det er Go Go Berlin, Signe Svendsen og Nicklas Sahl.

Nord-Als Musikfestival har allerede offentliggjort et bredt program med blandt andet Gnags, The Minds Of 99, Lars Lilholt Band, Bikstok og Magtens Korridorer. Nu føjes så de sidste tre artister på årets festival til listen, Signe Svendsen, Nicklas Sahl og Go Go Berlin.

Rockbandet Go Go Berlin har tidligere spillet i Mølleparken, og bandet udgiver i år nyt materiale for første gang siden 2015. Go Go Berlin indtager Gårdscenen fredag klokken 22.00.

Popcharmøren Nicklas Sahl har hen over de sidste måneder opnået en stor folkelig popularitet, ikke mindst takket være radiohittet 'New Eyes', og branchen forventer sig meget af den unge stjerne. Nicklas Sahl spiller på Gårdscenen klokken 19.30 lørdag.