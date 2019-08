Global usikkerhed får væksten til at falde hos Danfoss

Danfoss

Udvikler og sælger løsninger, der anvendes for eksempel inden for køling, airconditioning, opvarmning, motorstyring og mobile maskiner. Mads Clausen begyndte Danfoss i 1933 på Nordals, og i dag er den en markedsførende koncern med næsten 28.000 ansatte heraf de 5.300 Danmark. Den har 71 fabrikker på verdensplan og kunder i over 100 lande. Koncernen er ejet af grundlæggerens familie.