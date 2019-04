Glas der splintrer

Gråsten: Det lille Teater i Gråsten tør binde an med de store forestillinger, som nu, hvor de spiller "Glasmenageriet" af Tennessee Williams.

Det er imponerende, at det så også lykkes at komme ud over rampen og efterlade publikum med et uafrysteligt billede af en familie, der på godt og især ondt er præget af en meget dominerende mor. Stykket er skrevet som en selvbiografisk erindring og gengiver stemninger og øjebliksbilleder, som de huskes langt senere af forfatteren.

Vi følger Tom og hans familie, moderen Amanda og søsteren Laura. De bor i en lille klaustrofobisk lejlighed, og familien er afhængige af Toms indtægt som lagerarbejder. Moderen er sygeligt optaget af, at hendes børn skal klare sig godt og bruger meget tid på at rette på dem. Datteren Laura er indelukket og præget af manglende selvværd, kan ikke fuldføre uddannelser og har ikke nogen venner; hun går som det eneste op i sine glasdyr.

Sønnen Tom er ved at sprænges af sin indvendige trang til at skrive, være forfatter. Moderen er meget optaget af at få Laura gift, og Tom tager sin arbejdskollega Jim med hjem til aftensmad. Det får moderen til at gå helt amok i forberedelser, men alligevel lykkes det Jim og Laura at få ro til at snakke sammen, og Laura forandrer sig kortvarigt under denne samtale.

Svend Aage Wolff har instrueret, og det har han gjort med kærlighed og formået at få sine skuespillere til at spille med indlevelse og engagement. Eneste indvending er, at skiftet mellem begivenhederne og forfatterens indskudte bemærkninger nogle gange var lidt langtrukkent.

Især kvinderollerne imponerede. Merete Fog Jensen viste med megen indfølelse Lauras sorg og glæde, især forvandlingen under samtalen med Jim. Amanda var koket, krukket, alt for meget og sørgelig, og det formidlede Ellen Langager Kristensen på fineste vis. Skuespillerne spillede som en sammentømret enhed, så man sad med en knugende fornemmelse i maven, men samtidig præget af både humor og alvor.

Som Tom sagde: "Tiden er den længste afstand mellem mennesker".

GlasmenagerietDet lille Teater, GråstenForestillingen spiller sidste dag 11. april.