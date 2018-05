Glæde i ny butik med børnelopper

Sønderborg: Hylderne er fyldt med fine kjoler på bøjler, bløde bamser i rækker og praktisk udstyr til børnefamilien. Langs de hvide reoler går kvinder og kigger tøjet nøje igennem. Flere af kvinderne har gravide maver, mens andre har babyer med i autostole.

Genbrugsbutikken Loppekids har haft åben i et kvarter, og de første mange kunder fylder allerede butikken. Daglig leder Rudi Knudsen har travlt ved kassen med at betjene både kunder og sælgere. Konceptet i butikken går ud på, at man kan sælge sit brugte børnetøj, legetøj og babyudstyr ved at leje reoler.

- Vi har grublet over ideen et stykke tid, når vi har været på loppemarkeder. Vi kunne godt tænke os, at der var gjort lidt mere ud af det i stedet for, at det hele bare er smidt ind på hylder, siger Rudi Knudsen.

Det er hans mor, Mona Knudsen, som er idékvinden bag butikken. Der er 200 hvide reoler i butikken, og 190 af dem er lejet ud. De fleste af reolerne er fyldt op, mens de sidste sælgere mangler at fylde deres varer på reolerne i løbet af de kommende dage.

- Butikken henvender sig kun til salg af børneting. Babytøj bliver typisk ikke brugt så længe, før børnene er blevet for store til det. Så her kan man leje en reol og sælge det videre. Sælgerne kan få ryddet lidt ud på loftet, siger Rudi Knudsen.