Glade operettetoner bød det nye år velkommen

Sønderborg: Der var fuldt hus i Café Alsion, da der søndag eftermiddag var Nytårs Solisterier med operettesangerne Cecilia Lindwall, Thomas Peter Koppel og Carol Conrad. Solisterierne trækker hver gang mange gæster til, og denne gang var heller ingen undtagelse. Omkring 300 havde fundet vej til caféen på Alsion. Inden showet kunne man nyde en lækker menu og et godt glas vin, så bunden var lagt til en festlig og musikalsk eftermiddag.

-Der er altid en hyggelig stemning her i caféen, så jeg glæder mig hver gang til at skulle herover og høre musik. Jeg kender ikke dem, der skal optræde i dag. Men det gør ikke noget, bare man kan få nogle hyggelige timer, siger Birthe Larsen, der var kommet i god tid for at få en plads ved at af de små caféborde. Solisterierne var arrangeret af Chresten Speggers og Dansk Solistforbund, der flere gange årligt sørger for en gang god dansk underholdning på scenen i caféen på Alsion.