- Jeg kan mærke en stor interesse fra kunderne på vores varer, og at de ønsker erfaring. Det er særligt folk, som er halvtreds plus, der kommer forbi, siger han.

Han peger på den daglige personalekontakt som en årsag til, at folk kører til en slagterforretning i stedet for et supermarked efter kød.

Hos Rønhaveslagteren er der nok at se til op til jul, hvor kunderne skal have købt de sidste varer ind til højtiden med både andesteg, juleflæsk og sylte.

Tonen er venlig over for de handlende, og selv om der er travlhed med at få skåret kødanretninger ud, bliver der taget god tid til at betjene hver enkelt kunde.

Vi har en fin forretning på Kær, og jeg vil ikke risikere at falde ned med et brag.

Rønhaveslagteren holder til på Hestehave 24 på Kær. Slagteren drives af Sune Hansen og har været der siden foråret 2013.Slagterforretningen er den sidste i Sønderborg-området. Slagter Franke lukkede i november i centrum efter at have eksisteret i tolv generationer.

Flytter ikke til centrum

Hos Rønhaveslagteren er der fem mand ansat til at ordne kød og sørge for kundebetjening samt et par ekstra ansatte til rengøring. Sune Hansen får også hjælp af forældrene og kæresten Annette til at passe forretningen.

- Det er en stor hjælp, at familien er med, for slagterbranchen er ikke en guldgrube, og det er et svært fag at være i, siger Sune Hansen, som netop er blevet far til en datter for fire måneder siden.

- Det er mange arbejdstimer at være slagter og at få det til at hænge sammen. Vi skal hele tiden overveje, hvordan vi skal udvikle butikken, siger han.

Han nævner, at området har været ramt af mange butikslukninger de senere år inden for kødbranchen.

I november lukkede den sidste slagterforretning i Sønderborg centrum, Slagter Franke, efter at have drevet butik i tolv generationer, og Rønhaveslagteren er i dag den eneste slagterforretning i Sønderborgs omegn. Lukningen af Slagter Franke får dog ikke Sune Hansen til at overveje at rykke tættere på Sønderborg.

- Vi har en fin forretning på Kær, og jeg vil ikke risikere at falde ned med et brag, siger han.

Sune Hansen har svært ved at pege på, hvordan slagterbranchens fremtid bliver med ændrede madvaner i samfundet med flere vegetarer, klimadebat, og konkurrencen fra supermarkeder, men han er optimist på sin butiks vegne:

- Sønderjyderne holder fast i at spise kød, og det kommer nok ikke til at ændre sig foreløbigt, så vi tager det stille og roligt, siger han.