Ja, de kunne næsten ligne et ægtepar. Men det er kun i forbindelse med byfesten i Nordborg, at Gitte Mathiesen og Poul Antonisen har kørt parløb gennem mange år. Til byfestens hyggeeftermiddag med Kandis-koncert fik begge overrakt blomster for deres mangeårige indsats. Foto: Birthe Juul Mathiasen