180 patienter tilknyttet Dansk Gigthospital vil få tilbudt at deltage i et forsøg, som skal vise, om hash kan mindske deres smerter.

Sønderborg: Oliver Hendricks, der er gigtlæge og forsker ved Dansk Gigthospital i Sønderjylland, kan nu gå i gang med at teste medicinsk cannabis på patienter. Han har netop fået myndighedernes godkendelse til et forsøg, der vil inddrage 180 personer med leddegigt og rygsøjlegigt.

Halvdelen vil få tilbudt smertedækkende medicin med cannabis. Resten vil få et uvirksomt stof. Hvem, der får hvad, afgøres ved lodtrækning, og hverken patienter eller personalet, der udleverer medicinen, vil få at vide, om pillerne virker eller er placebo.

Forsøget skal vise, om og hvordan medicinsk cannabis virker over for smerter, søvnbesvær og koncentrationsevne. For gigtlægernes udfordring i dag er, at mange patienter har smerter på trods af, at de er i medicinsk behandling.

- Mange har været igennem et hav af behandlinger med konventionelle lægemidler med ingen eller utilstrækkelig effekt. Selv om de på papiret er velbehandlede, lever de et liv i daglige smerter og med invaliderende symptomer, forklarer Oliver Hendricks i en pressemeddelelse fra Gigtforeningen.