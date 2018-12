Gigthospitalet skifter navn og får dronningen som protektor

Sønderborg: Gigthospitalet hedder det i daglig tale. Men officielt har navnet siden 1954, da Gigtforeningen erhvervede det gamle kurhotel i Gråsten, været først Kong Christian X's Gigtsanatorium og senere Kong Christian X's Gigthospital.

Men når hospitalet i løbet af foråret 2019 flytter ind til nye omgivelser ved Sønderborg Sygehus, skifter det navn til Dansk Gigthospital.

- Det gamle navn var ved at være lidt støvet. Det nye signalerer, at vi er et moderne sygehus, som ikke kun er et tilbud for sønderjyske patienter, mener hospitalets direktør Thue Hvorslev.

Bag beslutningen ligger den kendsgerning, at mange yngre læger tilsyneladende ikke kender til gigthospitalet. En spørgeundersøgelse, som Gigtforeningen har foranlediget, har afsløret stor uvidenhed om, hvad hospitalet egentlig kan tilbyde.

- Der er er sket et generationsskifte blandt de henvisende læger. En del er i dag slet ikke klar over, at hospitalet eksisterer og står for et højt specialiseret tilbud. Det håber vi, at navnet Dansk Gigthospital vil gøre op med, siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Navneskiftet markerer også, at gigthospitalet er det eneste af sin slags i Danmark. Hospitalet har 115 ansatte, der årligt behandler 1600 ambulante og 700 indlagte patienter.