Gigthospitalet i Gråsten er sat til salg

- Gigt Sanatoriet ligger ufatteligt smukt med enestående udsigt ud over vandet. Der er kun godt 20 kilometer til Sønderborg Lufthavn og til den dansk-tyske grænse. Det ville være oplagt at udnytte den flotte beliggenhed og exceptionelle infrastruktur til et moderne kurhotel eller måske kursusfaciliteter. Det kunne også bruges til kontorformål eller boliger, siger Klaus Thalbitzer Thiberg, der er projektleder i Freja.

Gråsten: Den 135 år gamle bygning på Toldbodgade er sat til salg. Bygningen med udsigt over vandet og lystbådehavnen var oprindeligt kurhotel i Gråsten. I dag er det Gigthospitalet, som holder til i bygningerne på havnen. Men hospitalet flytter til bygninger i Sønderborg Sygehus næste år. Statens ejendomsselskab Freja har overtaget bygningen fra Region Syddanmark ved et mageskifte.

Ny lokalplan

Den oprindelige bygning er fra 1883, og den blev bygget som kurhotel. Siden 1956 har der været gigthospital i bygningen. Der er tilbygget fløje flere steder på bagsiden af bygningen. Grunden er på 8700 kvadratmeter, og der er erhvervsbygninger på 7300 kvadratmeter. Der skal en lokalplanændring til, hvis bygningen skal bruges til andet end hospital.

- Nu sætter vi os ned og kigger på, hvad bygningen kan bruges til ud fra, hvad der giver mening, når har sådan et fint gammelt hus, som Gråsten Sygehus er. Vi går også til kommunen, for vi skal have dem med i ligningen. Lige nu er vi i en process, hvor vi leger med de her tanker. Men de kræver alle en helt ny lokalplan. Derfor skal vi i dialog med kommunen, siger Klaus Thalbitzer Thiberg.

Freja har ikke sat en pris på bygningerne endnu. Prisen er ifølge salgsopstillingen 'under udvikling'. Bygningerne er ifølge den offentlige ejendomsvurdering vurderet til 30 millioner kroner.

- Med hensyn til prisen vil vi kigge på, hvad kan man egentlig i det her område og samarbejde med lokale, så vi kommer frem til de rigtige priser, siger Klaus Thalbitzer Thiberg.