Gift med ny minister: Charlotte iler mod Amalienborg

KØBENHAVN: Når Benny Engelbrecht klokken 11 kører ind ad porten til Amalienborg for som ny transportminister at hilse på dronningen, står hustruen Charlotte Riis Engelbrecht klar sammen med rød blok på slotspladsen for at hilse på sin mand. Efter byrådsmødet i Sønderborg i aftes, ilede hun tidligt i morges til København for at være med til at fejre sin mand.

- Jeg fik det at vide ved 23-tiden i aftes. Nu skal vi ind og heppe på ministerholdet og fejre, Danmark har fået en ny regering. Vi er glade. Jeg glæder mig på Bennys vegne. Vi har håbet, han blev minister, men du kan aldrig regne med noget, for der er så mange kabaler, der skal gå op. Når du får tilbudt en ministerpost, må du gøre op med dig selv, om det er det, du vil bruge dit liv på, og så siger du ja tak! Sønderjylland har stolte traditioner for at stille transportministeren. Dem kommer Benny til at leve op til, fortæller Charlotte Riis Engelbrecht, der sammen med en veninde bevæbnet med røde og Dannebrogs-flag vil være at finde i den røde flok på slotspladsen.

- Benny bliver tranportminister. Vi er i gang med den grønne omstilling, så der blive nok at tage sig til. Min mand er meget flittig. Måske får han i virkeligheden tid til at være mere hjemme nu,hvor han ér minister. Jeg har levet med hans politiske engagement i mange år. Han prioriterer sit arbejde meget højt. Det er jeg vant til, siger hustruen, der selv har været medlem af byrådet i Sønderborg for socialdemokratiet gennem en lang årrække, så det politiske engagement har de til fælles.