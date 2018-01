Gert og Nancy skal se sig selv i fjernsynet hver lørdag

Helt frem til sankthans kan man på TV Syd følge parret fra Rinkenæs, der knokler med at forvandle et forsømt kolonihavehus til et lækkert fristed for familien. Der venter seerne en overraskelse.

Sønderborg: Hver lørdag kl. 19.30 og 11 minutter frem skal man ikke forvente, at Nancy og Gert Gerber tager telefonen. For da vil de sidde foran fjernsynet for at følge TV Syds nye program Kolonihaven, en serie i 25 afsnit. Nancy og Gert Gerber er hovedpersonerne. Sidste år vandt de en konkurrence om at blive det udvalgte par, da tv-stationen søgte en familie til at få skik på en tilgroet kolonihave og for snurrende kameraer istandsætte og indrette et faldefærdigt kolonihavehus. Alt sammen i løbet af 90 dage. Til gengæld fik parret dækket alle udgifter. - Vi har overholdt tidsfristen, men det har været et stort pres. Vi har knoklet med projektet stort set hver aften og alle weekender, fortæller parret, der i perioden kun havde tid til at se venner, hvis de dukkede op i kolonihaven for at hjælpe til. Efter at have set det første afsnit i lørdags er de godt tilfredse: - Det var sjovt. Virkeligt sjovt. Vi er også lettede, for det er lykkedes at vise vores forskellighed uden, at vi føler os udstillet, fortæller Nancy Gerber. De var også overraskede: - Gud, så det virkelig sådan ud, da vi begyndte. Var haven virkelig så forfaldent? Det har vi allerede fortrængt, for nu er resultatet jo blevet fantastisk, synes Nancy Gerber.

Hun får hele tiden masser af ideer, som han bagefter skal føre ud i livet. Det kan man jo godt genkende lidt af fra sit eget ægteskab. Claus Christensen, chefredaktør TV Syd