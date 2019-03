Gerningsmænd lavede hærværk på lukket kunstskole

Sønderborg: I løbet af weekenden har der været ubudne gæster på den tidligere Sønderjyllands Kunstskole på Brorsonsvej. I øjeblikket bliver bygningen ikke brugt til noget, og den står aflåst.

- Der er nogle, der er kommet ind uden at have en nøgle. De har lavet hærværk, ødelagt døre og udløst en pulverslukker. De har overnattet og spist derinde. Selvom huset står tomt, så er det rigtigt træls, at de har ødelagt tingene, siger Mie Rauff Nielsen, der er afdelingsleder ved kommunens ejendomsafdeling.

Der er ikke stjålet noget i bygningen. Sønderjyllands Kunstskole flyttede ind i Multikulturhuset i efteråret 2017, og den gamle kunstskole på Brorsonsvej har stået tom siden.

Politiet vil gerne høre fra vidner, der har set noget. Politiet kan kontaktes på telefon 114. /kat