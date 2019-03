Gennembrud for politiet: Nu er syv sigtet for en stribe indbrud med millionudbytte

De mange indbrud har givet tyvene udbytte for millioner, og Syd- og Sønderjyllands Politi indsatte i februar en særlig efterforskningsgruppe, som har arbejdet intensivt med opklaringen. Det var nemlig efterforskernes formodning, at der måtte stå organiserede kriminelle bag.

- I fjerde kvartal af 2018 var der i Sønderborg by 170 indbrud i privat beboelse, hvilket svarer til 1,8 indbrud pr. døgn. Nu, hvor Syd- og Sønderjyllands Politi har fængslet to grupper af kriminelle, er der et meget mærkbart fald i antallet af indbrud i beboelse. Mange døgn slet ingen i Sønderborg kommune, oplyser politiet.

Gennem længere tid har Sønderborg kommune været plaget af indbrud i private hjem, men i de seneste uger har Syd- og Sønderjyllands Politi fået et gennembrud i sagen, som betyder, at antallet af indbrud i Sønderborg er faldet fra mange til næsten ingenting.

Indbrud og hæleri

Som tidligere beskrevet i JydskeVestkysten blev en kun 15-årig indbrudstyv varetægtsfængslet ved retten i Sønderborg 14. februar. 5. marts blev yderligere tre formodede tyve fængslet på henholdsvis 18, 19 og 20 år. Den 20-årige er senere løsladt, men sigtelsen er opretholdt. En 32-årig mand var forinden blevet fængslet, tilstod og fik et års fængsel for hæleri. Han havde opbevaret udbytte fra indbrud til en værdi af cirka halvanden million kroner.

7. marts blev en 31-årig mand varetægtsfængslet. Han er sigtet for særlig groft hæleri af stjålne værdier for mere end to millioner kroner. Politiet mener, han er en fokusperson i forhold til organiseringen af indbruddene. I en anden gruppering er en 37-årig mand fængslet. Han er også sigtet for et antal indbrud.

- Vi har stadig en masse efterforskning tilbage i sagerne. De varetægtsfængslede i sagerne har været fremstillede for lukkede døre. Derfor er det også begrænset, hvor mange detaljer vi i øjeblikket kan oplyse. Men vi kan jo helt klart mærke, at det har haft den ønskede virkning på antallet af indbrud i området, siger politikommissær Thomas Berg fra Områdecenter Syd i Sønderborg til politi.dk

Samtlige sigtede i sagen er fra Sønderborg.