Gennem 126 år: De er alle blevet døbt i samme kjole

I alt er 22 drenge og piger er blevet holdt over døbefonten iført kjolen. Hvem der har syet den, ved familien ikke. Man formoder, at det har været en nabo til Kalles tiptipoldefar Mads.

Fynshav: Drengenes navne er broderet med lyseblåt. Pigernes navne med lyserødt. Der mangler kun to: Ellie Marie, der blev døbt for to år siden, og Kalle, som søndag formiddag blev døbt i Notmark Kirke på Als.

Ifølge cand.phil. i etnografi og socialantropologi Tove Engelhardt Mathiassen, der er museumsinspektør i Den Gamle By i Aarhus, stammer skikken med hvide dåbskjoler fra slutningen af 1700-tallet. Før blev børn døbt i "kristentøj", syet af farverige silkestoffer, der via tjenestefolk på landets godser kom ud til alle lag af den danske befolkning.

Den første var Mads, Kalles tiptipoldefar. Siden er 22 andre døbt i kjolen, men de sidste to mangler at få deres navne broderet. Foto: Claus Thorsted

Nyere navneskik

Skikken med at brodere navne i kjolerne er derimod af nyere dato:

- Det begynder man med i begyndelsen af 1900-tallet, forklarer Tove Engelhardt Mathiassen.

Hun gør opmærksom på, at navne af ældre dato kan være syet på kjolen senere. Det afsløres ofte ved, at en stribe navne er broderet med nøjagtig samme teknik.

Hvem der skal brodere Kalles navn i kjolen på Als, ved den alsiske slægt ikke. De gamle, som var ferm med nål og tråd, er gået bort.

- Jeg tænker, at vi skal have fundet en syerske, som kan gøre det, forklarer Sandra Guldborg.

Som barn fik Kalles oldemor Dorothea Jensen lov at klæde sine dukker på i kjolen. Nu forsøger familien at skåne kniplingerne mest muligt, og derfor er man for længst holdt op med at vaske den.

Kalle er i øvrigt Sandra Guldborg og Jonas Jensens førstefødte, så hvem ved; Måske bliver næste barn i kjolen hans lillesøster eller lillebror?