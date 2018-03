Genhør med 29 bluessange der rockede verden

Sønderborg: Bluesmusikeren Robert Johnson (1911-1938) har en stor fanskare også blandt musikere - og en stribe af Danmarks bedste bluesmusikere besøger Sønderborghus onsdag 28. marts med bandet Robert Johnsen Tribute.

Robert Johnson nåede fra 1936-37 at indspille 29 sange, der fik stor indflydelse på vestlig musik. Især i blues og 60'ernes rock kan den stærke påvirkning ses i genfortolkningerne af Robert Johnsons repertoire.

De danske musikere har fundet sammen for at hylde Robert Johnsen ved at fortolke alle hans 29 skelsættende sange. Dette har nu resulteret i udgivelsen af udgivelsen "Robert Johnson Was Here!" der består af liveindspilninger fra spillesteder over hele landet.

Med hele fire sangere og guitarister i front: Kenn Lending, Tim Lothar, H.P. Lange og Nisse Thorbjørn får hver enkelt sang sit eget univers, og rytmegruppen Dave Stevens på bas og Jens Kristian Pedersen på trommer lægger en stabil bund.