Genforeningspulje går til løb, koncerter og afstemningsfester

- 2020 bliver et fantastisk år. Jeg er imponeret over den idérigdom og kreativitet, som ansøgerne har med deres aktiviteter. Det viser, at genforeningen bliver forankret i vidt forskellige foreninger og i alle hjørner af vores kommune. Det viser også, at genforeningen fortsat betyder noget for mange mennesker - også de yngste borgere - her næsten 100 år efter. Og så peger de fleste arrangementer fremad, det er ikke bare historie. Det er ejerskab. Det er folkeligt, siger Stephan Kleinschmidt, (Sl.P.), der er formand for udvalget for kultur, idræt, handel og turisme.

Sønderborg: 13 aktører har fået besked om, at de modtager penge til deres genforeningsbegivenheder fra Sønderborg Kommunes Genforeningen 2020 Pulje. Kommunen modtog 17 ansøgninger på 585.000 kroner til puljens første ansøgningsrunde. De 13 aktører, der får penge, vil holde vidt forskellige markeringer af 100-året for Genforeningen i 2020.

Genforeningen 2020 Puljen åbner for en ansøgningsrunde nummer to. Den åbner 1. april og har ansøgningsfrist 1. juni. I anden runde indeholder puljen 350.000 kroner. Der afholdes offentligt informationsmøde om puljen 25. april klokken 16-18 i Multikulturhuset. Interesserede skal tilmelde sig. Læs mere om puljen, kriterier for ansøgning samt informationsmødet på www.sonderborgkommune.dk/borger/genforeningen-2020

Genforeningsløb

Støtten går blandt andet til de traditionelle afstemningsfester. Ulkebøl forsamlingshus, menighedsråd og lokalhistorisk arkiv får 20.000 kr. til afstemningsfest i Ulkebøl. Alssundorkestret får 10.000 kr. til koncert til afstemningsfest i Broager, hvor også Det nationale udvalg får 10.000 kr. til afstemningsfesten.

Blandt de utraditionelle aktiviteter er Nordborg, Guderup og Augustenborg løbeklubber, som får 14.500 kr. til et 2020-forløb for begyndere samt et løb med genforeningen som tema.

- Vi tre løbeklubber vil lave et 12 ugers forløb, hvor folk der slet ikke løber kan træne sig op til fem kilometer. Vi vil lave en kickoffaften med foredragsholder og inspiration til at komme i gang. I løbet af de 12 ugers forløb vil man kunne træne i alle tre løbeklubber. Det hele slutter med en eventdag med et fem kilometers løb for alle. Vi er kun lige startet, men på eventdagen kommer alt det kulturelle og genforeningen ind, siger Jannik Møller Hansen, der er formand for Nordborg Løbeklub.

Løbet vil blive gennemført i begyndelsen af maj 2020.

Øvrige modtagere er: Sønderborg Skatehal: 15.000 kr. til Border Ollie Skate Contest for unge. Sprogforeningen: 20.000 kr. til teaterforestillingen "Her går grænsen" flere steder i kommunen. Fem nordalsiske kirkesogne: 5.300 kr. til arrangement i Nordborg om den kirkelige genforening. Det Sønderjyske Sangcenter: 32.000 kr. til korkoncert med 300 sangere og Sigurd Barret. Jesper Hindø-trio: 25.000 kr. til koncerten "De forbudte sange" med Bodil Jørgensen. Dansk Musiker Forbund: 25.000 kr. til koncerter med 1920-orkestre i Sønderborg Kommune. Grænsekorene: 29.000 kr. til Grænsekorskoncerten "Sønderjysk sang" i Sønderborg Kommune. Efterskolen EPOS: 20.000 kr. til rollespilsforløb for 8.-9. klasser i Sønderborg Kommune og Dybbøl Mølle: 24.000 kr. til formidling af de ukendte historier om Dybbøl Mølle.