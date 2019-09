Genforeningsbus til tusindvis af unge får 1,8 millioner i støtte

Fra den 10. januar 2020 kan folkeskoleelever og gymnasieelever træde ind i en genforeningsbus for at lære om genforeningen. Det er Museum Sønderjylland, der står for bussen, som skal køre rundt i hele landet i et halvt år.

Sønderjylland: I 2020 får alle landets folkeskoler og gymnasier mulighed for at lære om genforeningen, når Museum Sønderjyllands Genforeningsbus ruller ud Danmark og Sydslesvig. Projektet har længe været undervejs, men det er nu en realitet takket være støtte på 1,8 millioner kroner fra Nordeafonden og Slots -og Kulturstyrelsens genforeningspulje. - Målet er, at det skal være festligt og sjovt og ikke en hardcore historietime. Vi skal se genforeningen og problematikkerne fra forskellige vinkler. Grænser er ikke nødvendigvis givet fra naturen hånd. Grænser skal plejes og forsvares i nogle situationer. Vi er så heldige, at vi har en grænse, der er blevet til på demokratisk vis. Det er ikke overalt, det er sådan. Med afsæt i fortællingen om Genforeningen kan vi tale med de unge om identitet, sprog og forholdet mellem flertal og mindretal. Det er emner, som er højaktuelle også i dagens Europa, siger Axel Johnsen, der er chef for Viden & Samlinger hos Museum Sønderjylland. Genforeningsbussen er en ombygget turistbus, som byder på mange forskellige former for undervisning med udgangspunkt i genforeningen. Der er eksempelvis forløb til matematik, hvor eleverne skal beregne stemmeprocenter eller til billedkunst, hvor der arbejdes med de mange valgplakater og genforeningspropaganda.

Genforeningsbussen er målrettet grundskolernes ældste trin samt gymnasiale uddannelser.



På Museum Sønderjyllands hjemmeside www.msj.dk kan man læse om Genforeningsbussen, ligesom man vil kunne se, hvornår Genforeningsbussen er i ens lokalområde og booke et forløb. Det vil være museumspædagoger fra Museum Sønderjylland, der kører rundt med bussen.

Ud til 440 klasser Genforeningsbussen deltager ved den officielle åbning af genforeningsåret den 10. januar i København og ruller herefter ud i landet og slutter sin turné til den store folkefest på Dybbøl Banke den 11. juli. Bussen har en fast rute gennem Danmark, og i løbet af 22 uger får 440 klasser mulighed for at booke bussen. Derudover vil bussen være til stede ved større, offentlige arrangementer i weekender, hvor folk kan se, hvad eleverne har lært i bussen. - Vi kommer i den grad ud af huset. Nu har vi i 100 år formidlet om genforeningen fra Sønderborg Slot. Vi vender bøtten, og kommer ud til skolerne og overvinder kommunegrænserne, siger Axel Johnsen. Der er allerede over 140 forhåndsbookinger på tilbuddet fra Museum Sønderjylland, der har et budget på omkring 3,5 million kroner på Genforeningsbussen. Der er i samme anledning blevet ansat en projektleder for bussen. - Vi kan mærke, at der er i kommunerne er en stor forhåndsinteresse først og fremmest hos de sydjyske kommuner, som er særlig opmærksomme på genforeningen. Men vi har også aftaler på vej i Aalborg, Aarhus og København. Det viser, at vi har ramt rigtigt med vores tilbud om at komme ud, siger Axel Johnsen.